Al-Sudani: Iran hat ernsthaftes Interesse an einem Abkommen, weil es keine Atomwaffen anstrebt

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erläuterte „Mohammed Shia al-Sudani“, der irakische Premierminister, in einem Interview mit der Zeitung „Al-Sharq Al-Awsat“ die neuen Gleichgewichte in der Region: „Nach den Ereignissen vom 7. Oktober und der darauffolgenden Aggression gegen den Libanon, den Veränderungen in Syrien und dann der Aggression gegen den Iran sind diese Spekulationen über die Zukunft der Region im Schatten dieser anhaltenden Entwicklungen hervorgetreten. Die Aggression gegen Gaza und den Libanon dauert an, es wird über die Regelung der Lage in Gaza gesprochen, und auch die israelische Invasion in Syrien geht weiter. Wir sprechen auch über einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran, so dass wir keinem festen politischen Kurs zur Gestaltung der Region, ihrer Gleichgewichte und Beziehungen gegenüberstehen.“

Er äußerte sich zu seiner Reaktion nach Beginn der Angriffe des zionistischen Regimes auf den Iran: „Alle erwarteten eine Eskalation der Spannungen und einen bevorstehenden Krieg mit gegenseitigen Angriffen. Diese Wahrnehmung bestand in allen Ländern der Region, und der Irak ist Teil der Region. Nach Beginn der israelischen Aggression gegen den Iran, die auch eine Verletzung des irakischen Luftraums beinhaltete, hätte dieses wichtige Ereignis den Irak in diesen Krieg und die Aggression gegen ein Nachbarland verwickelt, was unserer Verfassung und unseren politischen Prinzipien widerspricht, die es keiner Partei oder keinem Land erlauben, den irakischen Luftraum oder das irakische Territorium als Basis für Aggressionen gegen andere zu nutzen.“

Al-Sudani fügte hinzu: „Wir mussten unseren Widerstand auf internationaler diplomatischer Ebene beweisen, daher reichten wir eine Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat ein und nahmen Kontakt auf, um diese Position in Bezug auf diese Verletzung zu unterstützen. Wir verurteilten auch die Aggression gegen ein Nachbarland unter dem Vorwand eines Präventivkriegs oder einer präventiven Maßnahme, obwohl es sich um eine offene Aggression gegen ein souveränes Land und Mitglied der Vereinten Nationen handelte.“

Er erklärte: „Der wichtigste Teil dieser Angelegenheit war, wie wir unsere innere Sicherheit, unsere politische Haltung und unsere nationale Haltung in Bezug auf diese Krise bewahren können, und Alhamdulillah, wir waren in dieser Hinsicht erfolgreich; mit der Kristallisation einer einheitlichen nationalen Haltung, die die Aggression und die Verletzung der Souveränität und des Luftraums des Irak ablehnt und die Positionen der Regierung zur Wahrung der Interessen des Irak und des irakischen Volkes unterstützt und den Irak davon abhält, in diesen Krieg abzurutschen. Diese Position war auf innenpolitischer Ebene sehr wichtig.“

Es gab keine Forderung des Iran

Der irakische Premierminister antwortete auf die Frage: „Was verlangte der Iran während des Krieges vom Irak?“ mit den Worten: „Es gab keine Forderung. Vielmehr ergriff der Irak die Initiative, um seine Position und die Risiken dieser Situation klarzustellen und Botschaften zwischen den verschiedenen Parteien zu übermitteln, um diesen Krieg zu beenden und zu Verhandlungen zurückzukehren. Wir hatten ständigen Kontakt mit der Präsidentschaft und allen relevanten Kanälen im Iran. Dies war ein kontinuierlicher Prozess. Es liefen Verhandlungen, die am Sonntag stattfinden sollten, aber der Angriff ereignete sich am Freitagmorgen.“

Er fügte hinzu: „Der Ansatz des Irak war es, die Parteien zur Rückkehr an den Verhandlungstisch und zur Beendigung des Krieges zu bewegen. Die Ansicht des Iran war, wie man zu Verhandlungen zurückkehren kann, während die Aggression noch andauert? Unsere Dialoge und Kontakte mit den Ländern der Region und den Vereinigten Staaten konzentrierten sich darauf, dass der Iran bereit ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, vorausgesetzt, die Aggression wird eingestellt. Dies war die positive Haltung des Iran in den ersten Stunden nach Beginn der Aggression.“

Al-Sudani erklärte in diesem Interview bezüglich der Frage: „Befürchten Sie einen neuen Spannungszyklus zwischen dem Iran und dem zionistischen Regime?“: „Ja; denn jeder weiß, dass Netanjahu keinen Waffenstillstand eingehalten hat, weder in Gaza noch im Libanon. Es ist natürlich, dass er zu weiteren Aggressionen gegen den Iran greifen könnte. Seine Politik, Methode und Strategie ist es, die Region in einem Zustand des dauerhaften Krieges zu halten, um seine politische Position zu festigen.“

Auf die Frage: „Waren Sie besorgt, dass das System im Iran in Unordnung geraten und der Krieg sich in die Länge ziehen könnte, und haben Sie Maßnahmen ergriffen, um sich auf einen langfristigen Konflikt oder Instabilität im Iran einzustellen?“, antwortete er: „Iran ist ein wichtiges Land in der Region. Und jeder, der das Regime mit einem 12-tägigen Krieg stürzen will, wird definitiv Konsequenzen erleiden, die die gesamte Region betreffen werden. Es ist natürlich, dass wir uns um die Stabilität der Region und die Stabilität jedes Nachbarlandes sorgen. Man kann kein Feuer in einem Nachbarland sehen und gleichgültig sitzen bleiben und nicht erwarten, dass dieses Feuer auf einen überspringt. Das ist unser Ansatz gegenüber allen Ländern, sei es Iran oder andere Nachbarländer.“

Al-Sudani erklärte: „Was wir in dieser Phase glauben, ist, dass wir uns in Richtung Stabilität, Sicherheit, Frieden und Verständigung bewegen müssen. Unsere Sorge war, dass diese Folgen die Stabilität der Region beeinträchtigen würden. Aber auf innenpolitischer Ebene waren wir zuversichtlich in unsere Fähigkeiten und das Verständnis und Bewusstsein der politischen Kräfte und des irakischen Volkes für die Bedeutung der Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und der Stabilität des politischen Systems inmitten dieser Ereignisse und Entwicklungen.“

Unsere Beziehung zum Iran ist eine strategische Partnerschaft

Auf die Frage: „Der US-Präsident ist an der Theorie des ‚Deals‘ interessiert. Kann man sich vorstellen, dass in der nächsten Phase ein Deal zwischen den USA und dem Iran zustande kommt?“, sagte er: „Es ist zu erwarten. Der US-Präsident spielte eine initiativreiche Rolle bei der Eindämmung des jüngsten Krieges. Der Irak unterstützte diesen Ansatz, und diese Initiative führte zur Erreichung dieses Waffenstillstands und zur Beendigung dieses zerstörerischen Krieges. Wir hoffen, dass diese Rolle fortgesetzt wird, insbesondere durch bilaterale Verhandlungen über das Atomprogramm, die zu diesem Deal oder Abkommen führen, das die Grundlage für Stabilität in einer so wichtigen Region wie dem Nahen Osten legen wird.“

Al-Sudani antwortete auf die Frage: „Haben Sie aus Gesprächen mit iranischen Beamten den Schluss gezogen, dass der Iran ein echtes Interesse an einer Einigung mit den USA hat?“, mit den Worten: „Ja, unser Eindruck aus einer Reihe von Kontakten und Treffen ist, dass die iranische Regierung ein ernsthaftes Interesse daran hat, ein Abkommen zu erzielen, das ihre Interessen sichert und auch die Bedenken der internationalen Gemeinschaft berücksichtigt. Denn im Iran gibt es keine religiöse oder offizielle Entscheidung, Atomwaffen zu erwerben, was das Hauptanliegen der Welt ist. Daher ist der Weg offen, um zu einem Verständnis zu gelangen, das dieses Dossier beendet, das die Hauptursache für Spannungen und Eskalationen in der Region war.“

Der irakische Premierminister betonte: „Unsere Beziehung zur Islamischen Republik Iran ist eine strategische Partnerschaft, die auf gemeinsamen religiösen, kulturellen, sozialen Werten und gegenseitigen Interessen beruht. Auch der Iran stand in verschiedenen Perioden, sei es während des diktatorischen Regimes oder während des Kampfes gegen den Terrorismus und des politischen Prozesses, an der Seite des Irak und des irakischen Volkes. Aber wir bestehen sicherlich darauf, dass diese Beziehung in einem gesunden Rahmen sein muss, der die gemeinsamen Interessen wahrt und eine Einmischung in innere Angelegenheiten verhindert. Der Irak besitzt seine Unabhängigkeit und seine eigene nationale Entscheidung, die auf den Interessen seines Volkes und seinen Prioritäten basiert.“

Al-Sudani betonte: „Es gibt keine Verwaltung der Angelegenheiten des Irak durch den Iran, nicht einmal in einem einzigen Bereich. Auch dieses Wort ist nicht akzeptabel und hat in unserem Vokabular keinen Platz.“