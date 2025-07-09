Libysche Regierung weist Botschafter Italiens, Griechenlands und Maltas aus

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) gab die libysche Regierung in einer Erklärung die Ausweisung der Botschafter Italiens, Griechenlands und Maltas sowie des EU-Migrationskommissars bekannt.

In der Erklärung der vom libyschen Parlament ernannten Regierung heißt es, dass diese Entscheidung getroffen wurde, weil diese Diplomaten in die libysche Hauptstadt Tripolis gereist und dort ohne Abstimmung mit der Regierung ein hochrangiges Sicherheitstreffen mit dem Chef der libyschen Regierung der Nationalen Einheit, Abd al-Hamid al-Dabaiba, und dem Innenminister, Imad Traboulsi, abgehalten hatten.

Die libysche Regierung erklärte in ihrer Mitteilung, dass diese Maßnahme aufgrund dessen ergriffen wurde, was sie als „eindeutige Verletzung diplomatischer Vorschriften und internationaler Konventionen, eine Verletzung der nationalen Souveränität Libyens und eine Missachtung lokaler Gesetze durch Nichteinhaltung der Bestimmungen bezüglich der Einreise, des Umzugs und des Aufenthalts ausländischer Diplomaten“ bezeichnete.

Die Erklärung betonte, dass die geplante Reise der europäischen Delegation nach ihrer Ankunft am internationalen Flughafen „Benina“ in Bengasi annulliert wurde und ihnen mitgeteilt wurde, dass sie unerwünschte Personen seien.

Die libysche Regierung betonte die Notwendigkeit, dass alle Diplomaten, Delegationen und internationalen Organisationen die Souveränität des Landes respektieren und die Gesetze und Konventionen, die Reisen ausländischer Delegationen regeln, vollständig einhalten sowie die offiziellen Rahmenbedingungen, die in internationalen Abkommen und Verträgen festgelegt sind, beachten.

Es sei darauf hingewiesen, dass Libyen seit 2011, inmitten tiefer parteiischer und politischer Meinungsverschiedenheiten, unter einer komplexen politischen Krise leidet, mit zwei konkurrierenden Regierungen: einer in Tripolis im Westen des Landes, der sogenannten Regierung der Nationalen Einheit unter der Führung von Abd al-Hamid al-Dabaiba, und einer weiteren in Bengasi im Osten des Landes, die dem Parlament angegliedert ist und von Osama Hammad geleitet wird.