Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte «Gholamhossein Darzi», Botschafter und Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, in der Sitzung des Sicherheitsrates: Die raschen technologischen Fortschritte haben das Wesen des Krieges verändert. Diese Entwicklungen erhöhen das Risiko der Eskalation von Konflikten, von Fehlkalkulationen und von Opfern unter der Zivilbevölkerung. Technologie muss der Menschheit dienen und ausschließlich für friedliche Zwecke eingesetzt werden, nicht für Aggression, Herrschaftsstreben oder die Verletzung der Souveränität von Staaten.

Der ranghöchste iranische Diplomat bei den Vereinten Nationen betonte: Die Militarisierung der künstlichen Intelligenz und ihre Verwendung als Instrument der Aggression und der Eskalation von Konflikten, wie wir es in den beiden jüngsten Angriffskriegen der Vereinigten Staaten und des israelischen Regimes gegen Iran im Juni 2025 und im Februar 2026 beobachtet haben, ruft ernste Besorgnis hervor.

Er betonte: Insbesondere bestätigen die veröffentlichten Berichte die Verwendung fortschrittlicher Systeme, darunter Maven der Firma Palantir und Claude der Firma Anthropic, durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Verlauf des barbarischen Angriffskrieges vom 28. Februar 2026. Diese Systeme wurden zur Analyse von Informationen, zur Identifizierung und Priorisierung von Zielen und zur Bereitstellung von Koordinaten für Angriffe eingesetzt.