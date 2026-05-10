Gharibabadi: Die Sicherheit der Straße von Hormus wird nur vom Iran gewährleistet

Laut Nachrichtenagentur Abna erklärte Kazem Gharibabadi, dass die Stationierung von Kriegsschiffen außerhalb der Region um die Straße von Hormus unter dem Vorwand, die Schifffahrt zu schützen, eine „Verschärfung der Krise und Militarisierung einer lebenswichtigen Wasserstraße“ darstelle. Er warnte, dass die Anwesenheit französischer, britischer oder anderer Kriegsschiffe auf „entschlossene und sofortige Reaktion“ der iranischen Streitkräfte stoßen werde.
10 Mai 2026 - 23:47
News ID: 1812556
Source: ABNA
Der stellvertretende Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten reagierte auf die Entsendung von Kriegsschiffen Frankreichs und Großbritanniens in die Region und betonte: Die Sicherheit der Straße von Hormus wird ausschließlich vom Iran gewährleistet.
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