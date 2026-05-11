Macron: Wir hatten nie vor, Kriegsschiffe in die Straße von Hormus zu entsenden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT machte der französische Präsident Emmanuel Macron heute, am Sonntag, nach der „entschlossenen“ Warnung Irans in Bezug auf die Straße von Hormus einen deutlichen Rückzieher.

Der französische Präsident erklärte in seinen Ausführungen, dass es niemals einen Plan gegeben habe, Kriegsschiffe aus Paris in der Straße von Hormus zu stationieren. Dies sei niemals eine Option für Paris gewesen.

Dies, obwohl die Medien zuvor berichtet hatten, dass die französische Armee Bilder des Flugzeugträgers Charles de Gaulle auf seinem Weg durch den Suezkanal in Richtung Persischer Golf veröffentlicht hatte.

Andererseits reagierte Kazem Gharibabadi, der stellvertretende Rechts- und Internationale Direktor des Außenministeriums, vor einigen Stunden auf die Entsendung französischer und britischer Kriegsschiffe in die Region und betonte: „Die Sicherheit der Straße von Hormus wird nur vom Iran gewährleistet.“ Frankreich habe angekündigt, den Flugzeugträger Charles de Gaulle für eine gemeinsame Mission mit London mit dem behaupteten Ziel der „Stärkung der Schifffahrtsfreiheit“ ins Rote Meer und den Golf von Aden zu entsenden, und Großbritannien werde ebenfalls ein Kriegsschiff in die Region schicken. Die Stationierung von Kriegsschiffen aus außerregionalen Mächten rund um die Straße von Hormus unter dem Vorwand, die Schifffahrt zu schützen, sei eine „Verschärfung der Krise und Militarisierung einer lebenswichtigen Wasserstraße“.

Gharibabadi bezeichnete die „illegale Anwendung von Gewalt, die Bedrohung der Küstenstaaten und die Seeblockade“ als Ursache der Unsicherheit in der Region.