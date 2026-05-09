The Wall Street Journal: Iran-USA-Verhandlungen werden wahrscheinlich wieder aufgenommen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behauptet das Wall Street Journal, dass die USA und Iran ihre indirekten Verhandlungen möglicherweise Anfang nächster Woche in Islamabad wieder aufnehmen.

Die Zeitung schreibt unter Berufung auf informierte Quellen, dass die beiden Seiten mit Vermittlern an einer 14-Punkte-Absichtserklärung arbeiten, die den Rahmen für einmonatige Verhandlungen zur Beendigung des Krieges festlegen soll.

Dem Bericht zufolge wird in diesem Dokument der Iran gebeten, die Blockade der Straße von Hormus zu verringern. Im Gegenzug wird die USA die Blockade der iranischen Häfen schrittweise innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der Verhandlungen aufheben.