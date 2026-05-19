Reaktion des irischen Präsidenten auf die Festnahme seiner Schwester durch Israel

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen erklärte Catherine Connolly, die Präsidentin Irlands, in einer offiziellen Stellungnahme: "Ich bin sehr stolz auf meine Schwester Margaret Connolly, die von israelischen Streitkräften im Rahmen der Gaza-Freiheitsflotte festgenommen wurde."

Die Stellungnahme des irischen Präsidenten erfolgt nach der Aktion der Seestreitkräfte des zionistischen Regimes am Vortag, bei der sie die Boote der "Internationalen Sumud-Flotte" beschlagnahmten und etwa 100 Friedens- und Menschenrechtsaktivisten in internationalen Gewässern festnahmen, was weltweit breite Reaktionen und Verurteilungen nach sich zog.

Die "Internationale Sumud-Flotte" gab gestern in einer Erklärung bekannt, dass ihre Schiffe direkt von zionistischen Streitkräften angegriffen wurden. Die Flotte bestätigte, dass nach dem Angriff der Streitkräfte des Besatzungsregimes auf das Schiff "Manki" der Kontakt zu ihm vollständig abgebrochen sei.

Diese Flotte war am vergangenen Donnerstag mit 54 Schiffen von der türkischen Stadt Marmaris am Mittelmeer aus in See gestochen. Ziel dieses neuen Versuchs ist es, die Blockade des zionistischen Regimes gegen Gaza zu durchbrechen.