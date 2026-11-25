Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den jemenitischen Sender Al-Masira teilte das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Migranten des Jemen in einer Erklärung mit, dass die Finanzsanktionen und die Sperrung der Vermögenswerte der Beamten von Sanaa durch England mit dem Ziel erfolgen, die Niederlage der saudischen Koalition zu vertuschen.

Dieses Ministerium betonte, dass weder England noch irgendeine andere Macht in der Lage sein wird, Saudi-Arabien aus der von ihm selbst verursachten Krise im Jemen zu retten, und der Ausweg sei die Beendigung der Aggression und der Blockade dieses Landes.

Diese Position wurde als Reaktion auf die Maßnahme der britischen Regierung ergriffen, vier hochrangige Beamte der Regierung von Sanaa zu sanktionieren und die Vermögenswerte von Ansarullah zu sperren. Das Außenministerium des Jemen betonte ferner unter Erinnerung an die Zeit der englischen Kolonialherrschaft und die bevorstehende Jahresfeier des Abzugs der letzten englischen Soldaten am 30. November, dass Herrschaftspläne in der heutigen Welt keinen Platz haben.