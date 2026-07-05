Verrichtung des Totengebets über den Leichnam des Märtyrer-Führers der Revolution in der Teheraner Gebetsstätte
Die Zeremonie zur Verrichtung des Totengebets über den Leichnam des Märtyrer-Führers der Revolution fand am Montagmorgen (5. Juli 2026) unter Beteiligung von Verantwortlichen, Bediensteten des Staates und verschiedenen Bevölkerungsschichten in der Imam-Khomeini-Gebetsstätte in Teheran unter der Leitung (als Vorbeter) von Ayatollah Ja'far Subhani statt.
5 Juli 2026 - 18:06
News ID: 1836067
Source: ABNA
Your Comment