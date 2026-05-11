Europäische Union: Wir unterstützen eine politische Lösung zwischen Iran und den USA

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera betonte Kaja Kallas, die Außenbeauftragte der Europäischen Union: „Wir unterstützen eine politische Lösung zur Beilegung der Krise zwischen Iran und den USA.“

Sie fügte hinzu: „Die Blicke richten sich derzeit auf die Beendigung des Krieges und die Wiederöffnung der Straße von Hormus.“

Es sei darauf hingewiesen, dass die Aggression der USA und des israelischen Regimes gegen Iran zu Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus geführt habe. Die Störung dieser strategischen Wasserstraße habe das Gleichgewicht in der Treibstoff- und Energieversorgungskette sowie vieler anderer Güter wie petrochemische Produkte und Kunstdünger weltweit durcheinandergebracht.

Iran hat erklärt, dass es bereit sei, im Falle einer dauerhaften Waffenruhe und der Beendigung des Krieges die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus unter Einhaltung der erforderlichen Protokolle und Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten.