Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Sardar Generalmajor Mohsen Resaee, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Die Pläne Trumps und seines gescheiterten Teams zur Blockade Irans sind ebenso illusorisch und ergebnislos, wie ihre gescheiterte Kriegsstrategie illusorisch und vergeblich war.

Er fügte hinzu: Die iranische Nation, die Streitkräfte und alle Institutionen der Staatsgewalt sind mit fester Entschlossenheit entschlossen, diese Blockade zu zerschlagen und auf jede neue Aggression mit aller Kraft zu antworten.