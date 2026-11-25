Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Sardar Generalmajor Mohsen Resaee, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Die Pläne Trumps und seines gescheiterten Teams zur Blockade Irans sind ebenso illusorisch und ergebnislos, wie ihre gescheiterte Kriegsstrategie illusorisch und vergeblich war.
Er fügte hinzu: Die iranische Nation, die Streitkräfte und alle Institutionen der Staatsgewalt sind mit fester Entschlossenheit entschlossen, diese Blockade zu zerschlagen und auf jede neue Aggression mit aller Kraft zu antworten.
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