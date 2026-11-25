Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Dschasira äußerte sich Donald Trump, der kriegstreiberische Präsident der USA, in einem Gespräch mit der Zeitung New York Post über den Krieg mit Iran und die regionalen Entwicklungen.

Trump behauptete in diesem Gespräch, dass die Kosten des Krieges mit Iran bis Januar nächsten Jahres gesichert seien.

Er sagte ferner unter Hinweis auf die Möglichkeit der Beendigung des Krieges durch die Demokraten: Wenn die Demokraten den Krieg mit Iran beenden, werden sie den Sieg in eine Niederlage verwandeln.

Der Präsident der USA erklärte, sein Ziel sei es, den Erwerb von Atomwaffen durch Iran zu verhindern, und behauptete, er sei niemals für oder gegen einen Regimewechsel in Iran gewesen.

Trump behauptete weiter hinsichtlich der Möglichkeit einer Forderung Irans nach Entschädigung: Wenn Iran sich auf das Spiel der Entschädigungsforderung einlassen wolle, dann seien wir es, die siegen werden.

Er sagte auch über das Ziel des zionistischen Regimes, der Islamischen Republik Iran ein Ende zu setzen: Dieses Ziel sei vielleicht erreichbar, aber es sei nicht mein Ziel.