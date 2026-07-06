Trauerfeier für die reinen Leichname des gefallenen Führers der Revolution in Teheran

Die Trauerfeier für die reinen Leichname des Imam-Mudschahid-Märtyrers, Seiner Heiligkeit des grossen Ayatollah Seyyed Ali Chamenei (möge seine reine Seele geheiligt sein), sowie der Märtyrer aus seiner Familie – des Märtyrers Dr. Misbah al-Huda Bagheri Koni, der Märtyrerin Seyyeda Boschra Chamenei, der Märtyrerin Zahra Haddad Adel und der Märtyrerin Zahra Mohammadi Golpayegani – findet seit heute Morgen, Dienstag (dem 15. Tir 1405 nach iranischem Kalender), in Teheran statt.