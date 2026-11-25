Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira sagte «Israel Katz», der Kriegsminister des zionistischen Regimes, in seinen neuesten Äußerungen, indem er Behauptungen über das Atomprogramm aufstellte, dass Israel und Amerika die Entwicklungen bezüglich Iran genau verfolgen.

Katz behauptete in einem Teil seiner Lügen, dass Iran Chemiewaffen entwickle und Tel Aviv und Washington darüber informiert seien. Er legte jedoch kein unabhängiges Dokument zur Bestätigung dieser Behauptung vor.

Der Kriegsminister des zionistischen Regimes sagte ferner unter Hinweis auf das Szenario eines möglichen militärischen Angriffs auf Iran, dass israelische und amerikanische Kräfte sich auf eine solche Möglichkeit vorbereiten, aber die endgültige Entscheidung über den Eintritt Amerikas in diese Konfrontation liege bei Donald Trump, dem Präsidenten dieses Landes.