Warnung von Saudi Aramco vor globalen Folgen von Störungen in der Straße von Hormus

Laut Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Mayadeen erklärte der CEO des saudischen Ölunternehmens Aramco, dass die Welt in den letzten zwei Monaten etwa eine Milliarde Barrel Öl verloren habe.

Er fügte hinzu, dass die Energiemärkte selbst bei einer Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus viel Zeit für ihre Erholung und Stabilität benötigen würden.

Zuvor hatten auch informierte Kreise berichtet, dass das saudische Unternehmen Aramco beabsichtigt, den Gasexport im nächsten Monat des gregorianischen Kalenders auszusetzen.

Der Nachrichtensender Bloomberg bestätigte diesen Bericht ebenfalls unter Berufung auf informierte Quellen. Laut diesem Bericht wurde die Aussetzung des Gasexports aufgrund von Schäden an den wichtigsten Exportanlagen von Aramco bekannt gegeben.

Dies geschieht, während das staatliche saudische Ölunternehmen (Aramco) asiatische Käufer im vergangenen Monat bereits darüber informiert hatte, dass ihre Rohölkontingente für die Verladung im April begrenzt seien und nur die Lieferung von leichtem saudischen Öl vom Terminal Yanbu möglich sei.