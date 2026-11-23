Laut dem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur berichtete die Financial Times unter Berufung auf Mark Kelly, einen demokratischen US-Senator: Ich möchte die Liste der Ziele im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Iran sehen und wissen, wer in dieser Hinsicht die Entscheidungen getroffen hat.

Er fügte hinzu: Ich möchte wissen, wer entschieden hat, zehn Milliarden von Dollar unserer Reserven auszugeben, während es nicht einmal ein klares strategisches Ziel gab.

Mark Kelly erklärte: Es muss eine Form der Rechenschaftspflicht hinsichtlich des Krieges gegen Iran geben, der katastrophal geführt wird.

Er erklärte: War das Ziel des Krieges gegen Iran, die größte Anzahl von Zielen zu bombardieren und die größtmögliche Anzahl von Iranern zu töten?