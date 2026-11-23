Laut dem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur erklärte „Ihab Hamadeh", der Vertreter der Fraktion „Loyalität zum Widerstand" im libanesischen Parlament, in einem Interview mit dem Nachrichtensender Al-Mayadeen: Wir erkennen das Rahmenabkommen nicht an, und die Aussagen des Präsidenten sind nicht mit den Prinzipien des Nationalpakts, der Verfassung und dem Abkommen von Taif vereinbar.

Er fügte hinzu: Dieses Abkommen hat keinen internationalen Wert und keine Autorität und wurde vorgebracht, ohne im Ministerrat vorgelegt und in der Abgeordnetenkammer geprüft zu werden.

Hamadeh kritisierte die Erörterung der Frage des Waffenmonopols im Libanon und fragte: Sehen diejenigen, die von einem Waffenmonopol sprechen, die Waffen des zionistischen Regimes, das noch immer auf libanesischem Boden präsent ist?

Dieser Hisbollah-Abgeordnete kritisierte auch den Zustand der Unabhängigkeit des Libanon und erklärte, dass wahre Unabhängigkeit dann verwirklicht werde, wenn das Territorium des Landes befreit und seine Souveränität von der Abhängigkeit von ausländischen Mächten befreit sei.

Abschließend betonte er die Stärke des Widerstands und sagte: Wir sind von unseren Fähigkeiten überzeugt und handeln aus einer Position der Stärke.