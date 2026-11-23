Laut dem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al Jazeera gab die Hares-Basis, die mit den Sicherheitskräften des Widerstands im Gazastreifen verbunden ist, bekannt, dass gestern ein weiterer Söldner und Agent des zionistischen Regimes in diesem Streifen hingerichtet wurde. Diese Basis betonte, dass die genannte Person Informationen an den Spionagedienst des zionistischen Regimes geliefert hatte, was schließlich zur Märtyrerschaft einer Reihe von Palästinensern führte.

Die Hares-Basis betonte, dass das Schicksal von Verrätern und Spionageagenten Vergeltung und die Verwirklichung von Gerechtigkeit sei, und Israels Versprechen, sie zu unterstützen, reine Lügen seien.

Tariq al-Astal, der Beamte der Gemeinde Khan Yunis, betonte ebenfalls, dass palästinensische Familien und die Stämme des Gazastreifens jede Maßnahme zur Bestrafung von Spion-Elementen entschieden unterstützen. Die Vergeltung dieser Elemente ist Pflicht, und die Sicherheitskräfte müssen diesen Weg auf der Grundlage rechtlicher Maßnahmen fortsetzen.

Gestern betonte auch eine Quelle in den Kräften namens Rade' (Abschreckung), die mit der Bekämpfung der Söldner des zionistischen Regimes beauftragt sind, dass die Akte von mehr als 180 israelischen Agenten im Gazastreifen geschlossen wurde und die Auflösung dieser Gruppen mit hoher Geschwindigkeit durchgeführt wird.