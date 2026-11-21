Unter Hinweis auf die Betonungen des Führers der Revolution bezüglich der Einheit von 90 Millionen Iranern fügte er hinzu: Heute ist das Denken und die Weltanschauung jedes Iraners so geformt, dass eine Front das vereinte Iran mit 90 Millionen Basidschis und Basidschi-Denken ist, und auf der gegenüberliegenden Front steht die globale Arroganz.

Der Vizepräsident des Islamischen Konsultativrates erklärte, dass sich das Land in sensiblen Tagen befindet, und betonte: Was heute für uns wichtig ist, ist Iran; ein Iran, der unter der Führung des Velayat-e Faqih und des rechtmäßigen Stellvertreters des Imam der Zeit steht und dessen Identität mit dem reinen Islam verbunden ist, denn der Islam, der sich im Iran manifestiert hat, hat die Welt in Erstaunen versetzt.

Unter Hinweis auf die Gründe der Angriffe der Feinde gegen das Land sagte er: Der Iran verfügt über drei wichtige Komponenten, die die globale Arroganz beunruhigen; erstens eine mehrere tausend Jahre alte Zivilisation mit monotheistischen Wurzeln; zweitens die Identität und 1400-jährige islamische Zivilisation und der Besitz des reinen Islams; und drittens der hohe Verstand, das Verständnis und die Fähigkeiten des iranischen Volkes, und die Feinde haben im jüngsten Krieg alle drei Komponenten ins Visier genommen, aber heute ist das Ergebnis dieser Konfrontation die Standhaftigkeit und der Sieg der iranischen Nation gegenüber dem Druck.

Hadschi Babai betonte, dass sich der Iran in einem entscheidenden Moment der Konfrontation mit den Weltmächten befindet, und merkte an: Einst sagte Imam Chomeini über die Belagerung von Abadan, dass die Belagerung durchbrochen werden müsse, und heute ist der Befehl und die Absicht des Obersten Führers, dass die wirtschaftliche Blockade des Landes durchbrochen wird. Auf diesem Weg sind die Öltanker der Islamischen Republik Iran unterwegs, um die wirtschaftliche Blockade zu durchbrechen und der Arroganz umfassend entgegenzutreten, und Amerika muss für seine Handlungen büßen.

Unter Hinweis auf die Stellung des Iran in den globalen Gleichungen erinnerte er: Heute ist unsere große Kraft der Basidsch und das Basidschi-Denken, und die Islamische Republik Iran tritt als einflussreiche Macht in den internationalen Gleichungen auf.