Chinas Außenminister: Die Kriegstreiberei der USA und Israels gegen den Iran ist illegal

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera traf Wang Yi, der chinesische Außenminister, mit Abbas Araghchi, dem Außenminister unseres Landes, zusammen und erklärte, Peking sei bereit, seine Bemühungen zur Reduzierung der Spannungen in der Region fortzusetzen.

Er bezeichnete eine vollständige Waffenruhe als unausweichlich und betonte, dass sich die Region an einem entscheidenden Wendepunkt befinde und direkte Gespräche zwischen den Parteien notwendig seien.

Wang Yi bezeichnete in seinen Äußerungen bei dem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen die Kriegstreiberei der USA und des israelischen Regimes gegen den Iran als illegal.

Der Leiter der diplomatischen Mission unseres Landes seinerseits dankte in diesem Treffen für die entschlossenen Positionen Chinas, insbesondere bei der Verurteilung der Aggression der USA und des israelischen Regimes gegen unser Land, nannte Peking einen engen Freund Teherans und betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern unter den gegenwärtigen Umständen stärker als in der Vergangenheit fortgesetzt werde.

Araghchi betonte erneut, dass der dem Iran aufgezwungene Krieg eine offene Aggression und einen klaren Verstoß gegen internationale Gesetze und Satzungen darstelle.

Der Außenminister unseres Landes äußerte außerdem, dass der Iran alle seine Anstrengungen unternehmen werde, um seine legitimen Rechte und Interessen in den Verhandlungen zu wahren, und werde nur einer gerechten und umfassenden Vereinbarung zustimmen.