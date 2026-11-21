Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtete, hat Donald Trump, der Präsident der USA, in einem Gespräch mit dem Sender Fox News erneut in dem Bestreben, sich zur Schau zu stellen und sich aus seinen wiederholten Niederlagen im In- und Ausland zu retten, behauptet: Ich werde ein dauerhaftes Abkommen erreichen, das garantiert, dass der Iran keine Atomwaffen erlangt. Ich beabsichtige, ein dauerhaftes Abkommen mit dem Iran abzuschließen.

Der Präsident der USA behauptete unter offensichtlichem Rückzug von den illusorischen früheren Parolen der Mitglieder seines Kabinetts: Ich habe mich nicht so sehr um einen Regimewechsel im Iran gekümmert; wir hatten es mit drei aufeinanderfolgenden Führungsperioden zu tun, was an sich einen grundlegenden Wandel in der Herrschaft darstellt!

Donald Trump versuchte dann, sich so von der Last seiner internationalen Verantwortung bei der Verletzung von Abkommen — vom JCPOA bis zum Islamabad-Memorandum — zu befreien: Die derzeitige Führung des Iran ist vielleicht rationaler, aber die Zusammenarbeit mit ihnen ist schwierig; sie unterzeichnen ein Abkommen, aber schon am nächsten Tag brechen sie es!

Er, dessen Verhalten zur schweren Niederlage der Republikanischen Partei bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress führte, behauptete: Es besteht die Möglichkeit, dass wir bessere Ergebnisse erzielen können als zu der Zeit, als wir mit den Republikanern eine sehr knappe Mehrheit hatten. Die Demokraten haben im Bereich der Gesundheitsversorgung sowohl positive als auch negative Aspekte. Es besteht die Möglichkeit, dass wir ein hervorragendes Gesundheitssystem und viele andere Errungenschaften erreichen können! ... Stephen Miller (Stabschef des Weißen Hauses) ist ein sehr guter Mensch, und ich denke, Hakeem Jeffries (Kandidat der Demokraten für den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses) wird das verstehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries ist ein kluger und rationaler Mensch. Dasselbe gilt für Chuck Schumer (Führer der Demokraten im Senat).