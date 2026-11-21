Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TeleSUR berichtete, erklärte Miguel Díaz-Canel, der Präsident Kubas, heute Samstag in einer Rede: Es gibt eine Blockade im Energiebereich, die unsere Wirtschaft nahezu gelähmt hat und ein Fall von Völkermord ist. Ebenso erleben wir eine Medienaggression; es läuft eine breite Kampagne zur Diskreditierung der kubanischen Revolution und unseres Landes.

Der Präsident Kubas fuhr in diesem Zusammenhang fort: Was die Menschen in Kuba und den USA verdienen, ist nicht Konfrontation, sondern Nähe und die Schaffung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen beiden Völkern. Deshalb ist das, wonach wir stets streben, der Dialog; aber dieser Dialog muss respektvoll sein, ohne Druck, ohne Vorbedingungen und ohne die Infragestellung unseres politischen Systems, unserer Souveränität oder unseres Willens und unserer Entschlossenheit.