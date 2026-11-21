Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Saba berichtete, führten saudische Kampfjets einen Angriff auf Abs in der Provinz Haddscha im Nordwesten des Jemen durch.

Ebenso führte der saudische Feind heute Raketenangriffe auf den Bezirk Haidan in der Provinz Saada durch. Eine lokale Quelle sagte, dass der saudische Feind Grenzdörfer im Bezirk Haidan mit Raketen beschoss.

Die Kampfjets der von Saudi-Arabien geführten Koalition führten heute zwei Luftangriffe auf das Telekommunikationsnetz in den Bezirken Qatab und Al-Baqa in der Provinz Saada durch. Die Kampfjets der Koalition trafen das Telekommunikationsnetz im Gebiet Marar dieses Bezirks mit zwei Luftangriffen.

Ebenso nahmen die Kampfjets der von Saudi-Arabien geführten Koalition heute ihre Luftangriffe auf ein Telekommunikationsnetz in Dschabal asch-Schawar, Bezirk Al-Mawasit, Provinz Taiz wieder auf. Eine lokale Quelle sagte, dass die Koalition ihren dritten Luftangriff auf dieses Netz durchführte und es vollständig zerstörte. Zuvor heute hatten zwei Luftangriffe dieses Netz getroffen und einen Teil davon beschädigt.