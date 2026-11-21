Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Financial Times berichtete, zeigt der Rückgang des Ölflusses durch die Straße von Hormus, dass die jüngsten Spannungen die Ölexporte über diese Route beeinflusst haben.

Jorge Leon, Leiter der Abteilung für geopolitische Analyse des Forschungsinstituts Rystad Energy, sagte, dass durchschnittlich ein bis eineinhalb Angriffe pro Tag auf Schiffe verübt werden und viele dieser Angriffe nicht in den Medien erscheinen.

Er warnte, dass bei Fortsetzung dieses Trends ernste Probleme beim Zugang zu Öltankern entstehen würden und dies in den nächsten zwei bis drei Monaten größere Ausmaße annehmen könnte.

Einer der Manager der Tankerindustrie erklärte ebenfalls, dass beschädigte Schiffe zur Ausreise aus der Region repariert werden müssen; ein Prozess, der das Entladen der Ladung, die Reinigung der Tanks und die Bereitstellung von Reparaturmöglichkeiten erfordert.

Laut ihm kann die Reparatur geringfügiger Schäden weniger als eine Woche dauern, aber Schäden an der Kommandobrücke oder am Maschinenraum des Schiffes können diesen Prozess erheblich verlängern.