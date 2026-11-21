Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shihab berichtete, hat Chalil al-Hajja, der Leiter des Politbüros der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas, in seiner Rede auf der „Arabischen Nationalkonferenz" die Rolle arabischer und islamischer Organisationen, Parteien und Strömungen bei der Unterstützung Palästinas, seines Volkes und seines Widerstands gewürdigt.

Al-Hajja erwähnte besonders den Islamischen Widerstand und die Hisbollah im Libanon und sagte, dass diese Strömungen während der Operation „Al-Aqsa-Flut" eine besondere Rolle bei der Unterstützung des palästinensischen Volkes und seines Widerstands spielten. Er gedachte auch des Märtyrers „Sayyid Hassan Nasrallah" und seiner Gefährten, die bei der Befreiung Jerusalems den Märtyrertod erlitten.

Der Leiter des Politbüros der Hamas erwähnte auch den Märtyrer „Ismail Haniyeh", den ehemaligen Leiter des Politbüros dieser Bewegung, der vor zwei Jahren während der Schlacht „Al-Aqsa-Flut" auf derselben Konferenz gesprochen hatte, und grüßte die Seelen aller Kommandeure, Kämpfer und Märtyrer der Völker Palästinas, des Libanon und anderer Völker der Region.

Al-Hajja wies auf die Lage im Gazastreifen hin und sagte, dass das palästinensische Volk in Gaza weiterhin fest auf seinem Land steht und an seinen Rechten festhält, während es von täglicher Nahrung, medizinischen Möglichkeiten zur Behandlung der Verwundeten und Unterkünften für sich und seine Kinder beraubt ist.

Er fügte hinzu, dass die Hamas und die palästinensischen Gruppen im vergangenen Jahr zum Schutz des palästinensischen Volkes vor Völkermord und zur Vereitelung von Plänen zur Zwangsumsiedlung dem Abkommen von Scharm El-Scheich zugestimmt haben, aber das israelische Regime setzt die Aggression und das Aushungern des palästinensischen Volkes fort, und die Weltgemeinschaft hat eine schwache Haltung dagegen eingenommen.