Wie der Korrespondent von ABNA berichtete, erklärte Kazem Gharibabadi bei einem Treffen mit chemischen Veteranen im Friedensmuseum: Es ergab sich die Gelegenheit, vor der jährlichen Konferenz über chemische Waffen dieses Museum zu besuchen.

Er fuhr fort: Chemische Waffen gehören zu den unmenschlichsten Waffen. Laut Dokumenten, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden, wurden mehr als 2600 Tonnen chemischer Waffen gegen das iranische Volk eingesetzt.

Mit dem Hinweis darauf, wer diese Waffen dem Saddam-Regime zur Verfügung gestellt hat, sagte er: Die westlichen Länder, die Menschenrechte beanspruchen, именно эти страны причинили наибольшую несправедливость человечеству.

Der stellvertretende Minister für rechtliche und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums sagte: Mehr als 16 Länder halfen dem Saddam-Regime, mit chemischen Waffen ausgerüstet zu werden. Wir alle haben unter unseren Angehörigen mindestens eine Person, die wegen der chemischen Waffen leidet.

Er fuhr fort: Die Islamische Republik Iran hatte zur Zeit des Krieges die Fähigkeit zur Produktion und zum Einsatz dieser Waffen, tat dies aber nicht, weil sie es als eine illegale Handlung betrachtete.

Der stellvertretende Außenminister fuhr fort: Dieselben Länder, die Saddam bewaffneten, beschuldigen den Iran, den Einsatz einer schmutzigen Bombe anzustreben. Amerika selbst verfügt über die größten Bestände an schmutzigen Bomben und hat die Fristen der Konventionen überschritten und sie behalten.