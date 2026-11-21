Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtete, traf sich Brigadegeneral Mohammad Akraminia, Sprecher der Armee der Islamischen Republik Iran, bei seiner Anwesenheit im Süden des Landes mit Kommandeuren, Verantwortlichen und Angehörigen der Armeeeinheiten in Bandar Abbas, Kuhestak, an der Küstenlinie, in Sirik und Jask und führte Gespräche.

Der Armeesprecher betonte am Rande dieser Treffen die vollständige Übersicht der Kämpfer der Streitkräfte über die maritimen Entwicklungen und erklärte: Vom Osten bis zum Westen der Straße von Hormus steht unter Beobachtung und Kontrolle der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, und die Beherrschung und operative Bereitschaft der Streitkräfte bei der Kontrolle der Gewässer der Region und die ständige Beobachtung der maritimen Bewegungen sind völlig offensichtlich.

Brigadegeneral Akraminia verwies auf die historische Rolle des Widerstands des iranischen Volkes gegen ausländische Mächte und wandte sich an die Kämpfer: Heute steht ihr einer Macht gegenüber, die sich selbst als militärische Supermacht der Welt betrachtet. Die Standhaftigkeit und der Widerstand der iranischen Kämpfer gegen einen solchen Feind sind ein großer und bleibender Stolz auf nationaler und religiöser Ebene, und eure Anstrengungen, liebe Kämpfer, an den operativen Positionen haben die Verwirklichung der Ziele des Feindes verhindert.

Der Armeesprecher bezeichnete weiterhin die Anstrengungen der Kämpfer an den Küstenpositionen als wichtigen Faktor für das Scheitern des Feindes bei der Erreichung seiner Ziele und betonte: Der Feind konnte bisher keine Ziele wie die Besetzung von Territorium, die Zersplitterung des Landes und die Beherrschung Irans erreichen, und diese Standhaftigkeit ist den Bemühungen, der Hingabe und der Bereitschaft der Kämpfer der Streitkräfte zu verdanken.