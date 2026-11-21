Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtete, wurde die neunzehnte fortschrittliche MQ-1-Drohne der aggressiven US-Armee vor wenigen Minuten durch das Feuer der Luft- und Raumfahrtverteidigung der Revolutionsgarden am Himmel über der Insel Qeschm zerstört.
21 November 2026 - 21:42
News ID: 1893168
Source: ABNA
Die neunzehnte fortschrittliche MQ-1-Drohne der aggressiven US-Armee wurde vor wenigen Minuten durch das Feuer der Luft- und Raumfahrtverteidigung der Revolutionsgarden am Himmel über der Insel Qeschm zerstört.
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