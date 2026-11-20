Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, erklärte Ali Akbar Velayati in einer auf Arabisch verfassten Notiz an die Herrscher Bahrains: Der Druck auf die Gelehrten, insbesondere auf Ajatollah Isa Qassem, und die Unterdrückung ziviler Forderungen in Bahrain vertiefen die Kluft zwischen Staat und Gesellschaft; „eine Kluft, die weder durch den verrotteten amerikanischen Sicherheitsschirm noch durch die Fata Morgana der Normalisierung mit Israel repariert werden wird“.

Der Berater des Revolutionsführers erklärte: Im authentischen islamischen Diskurs entspringen Authentizität und politische Legitimität dem Willen des Volkes und werden ohne dessen Zufriedenheit nicht Bestand haben.