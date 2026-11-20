Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, reagierte Seyed Abbas Aragchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, in einer Nachricht im sozialen Netzwerk X auf die Äußerungen von Yechiel Leiter, dem Botschafter des zionistischen Regimes in Washington.

Aragchi schrieb in dieser Nachricht: „Wir wussten nicht, dass der israelische Botschafter in Washington der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten Staaten ist."

Diese Reaktion erfolgte nach der Veröffentlichung der Äußerungen des Botschafters des zionistischen Regimes in einem Gespräch mit dem amerikanischen Sender Newsmax; wo Leiter behauptete: „Wenn Iran besiegt wird, bringen Sie die amerikanischen Soldaten zu ihren Familien zurück."

Diese Äußerungen, die in einer Sendung mit dem Titel „National Report" am 19. November 2026 im Sender Newsmax gemacht wurden, haben erneut die Frage der Rolle des zionistischen Regimes bei der Ausrichtung der amerikanischen Militärpolitik gegenüber Iran in den Fokus gerückt.