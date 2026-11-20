Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, schrieb Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, als Reaktion auf die Versuche der Führung der New York Times, die Veröffentlichung unbegründeter Behauptungen über den Zusammenhang zwischen iranischen Dämmen und militärischen Einrichtungen zu rechtfertigen, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: Nach der entschlossenen Reaktion Irans und der weit verbreiteten Abscheu der öffentlichen Meinung gegenüber dem unbegründeten Artikel der New York Times, der den Eindruck einer Verbindung zwischen iranischen Dämmen und militärischen Einrichtungen erwecken wollte, wurde ich von dieser Zeitung zu einem Interview eingeladen, lehnte dies jedoch ab.

Er fügte hinzu: Die New York Times hat sich durch die Abweichung von den grundlegenden Prinzipien des professionellen Journalismus und die Erhebung unbegründeter Behauptungen in Bezug auf iranische Dämme praktisch in den Dienst der Verbreitung der Erzählung von Aggressoren gestellt, die im illegalen Krieg gegen Iran ihre völlige Missachtung des internationalen humanitären Rechts und der elementarsten moralischen Prinzipien gezeigt haben.

Baghai wies darauf hin: Die Antwort der New York Times auf die Kritik war statt einer ausdrücklichen Entschuldigung und Übernahme der Verantwortung nichts weiter als ein Wortspiel und der Versuch, die ursprüngliche Behauptung zu rechtfertigen; aber die Änderung der Formulierung einer Behauptung schafft dafür keine Dokumente und Beweise und entbindet dieses Medium nicht von seiner Verantwortung.

Er betonte: Ein Medium, das im Einklang mit den Interessen der Kriegspropagandamaschinerie handelt, kann nicht gleichzeitig beanspruchen, die Glaubwürdigkeit des professionellen Journalismus zu wahren, oder von anderen erwarten, dass sie seine verlorene Glaubwürdigkeit wiederherstellen.