Wie der Abna-Korrespondent berichtete, sagte Sardar Belali, Berater des Kommandeurs der Luft- und Weltraumstreitkräfte der IRGC, bei der Zeremonie „Gemeinsam mit Daryaguli für Iran" und der Ehrung des Märtyrers Daryaguli Surani, die im Bagh-e Ketab stattfand, unter Würdigung des Andenkens der Märtyrer des Islam und der Revolution: Wenn es die Märtyrer nicht gäbe, wären wir heute nicht in dieser Position. Märtyrer Daryaguli vollbrachte zu jener Zeit eine große Tat, die eine wichtige Rolle bei der Verteidigung des Landes spielte.

Sardar Belali wies auf die Erfahrung des zweiten und dritten aufgezwungenen Krieges hin und sagte: In diesen Kriegen trafen wir auf Mächte, die grundsätzlich nicht damit rechneten, uns nicht besiegen zu können. Gott sei Dank standen wir unter der weisen Führung des Märtyrer-Führers. Er beobachtete sorgfältig die Entwicklungen, Strategien und militärischen Methoden Amerikas in den Jahren nach dem Krieg, und auch wir entwarfen und führten unsere Pläne und Manöver mit dem Ziel der Konfrontation mit dem Feind durch.

Er fügte hinzu: Wir konnten unsere Standhaftigkeit und Leistungsfähigkeit demonstrieren und unsere Waffen bewahren; so dass heute für die Durchführung von Operationen keine direkte Anwesenheit hochrangiger Kommandeure auf dem Schlachtfeld mehr erforderlich ist.