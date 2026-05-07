Khani: Die Straße von Hormuz spielt eine entscheidende Rolle für die globale Ernährungssicherheit

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Abdollah Khani, Stellvertretender Leiter des Strategischen Büros der Präsidialverwaltung, auf einer Fachkonferenz zur Entwicklung eines analytisch-strategischen Rahmens im Bereich der Geoökonomie mit Schwerpunkt auf der Rolle der Straße von Hormuz für die globalen Energiemärkte und Lieferketten von Nahrungsmitteln. Die Konferenz fand am Mittwochabend (6. Mai 2025) unter dem Titel „Risikospiel zur Schaffung von Verhandlungs- und Abschreckungsinstrumenten“ statt, unter Beteiligung der Teheraner Handelskammer und mit Anwesenheit von Verdi Nejad (Generalsekretär der Teheraner Handelskammer), Dehghani Firoozabadi (Mitglied des akademischen Rates der Allameh-Universität und Sekretär des Strategischen Rates für Auswärtige Beziehungen), Vertretern der Verteidigungs-, Außen-, Landwirtschaftsministerien und einer Gruppe politischer Experten: „Diese lebenswichtige Wasserstraße spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft, und die damit verbundenen Entwicklungen können sich direkt auf die Energiemärkte, Preise und sogar auf die Ernährungssicherheit auf internationaler Ebene auswirken.“

Khani fügte hinzu: „Der Iran ist der Träger der Sicherheit in der Region und besteht darauf, dass die Länder der Region die Sicherheit des Persischen Golfs und der Straße von Hormuz durch regionale Kooperationsmechanismen und ohne Einmischung von Außenstehenden gewährleisten.“

Die Analyse der jüngsten Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte und Nahrungsmittellieferketten ist eine Notwendigkeit

Im weiteren Verlauf erläuterte Hanane Dorrashti, die Sekretärin der Konferenz, das Ziel der Veranstaltung und sagte: „Die Analyse der jüngsten Entwicklungen im Bereich der internationalen Beziehungen und ihrer Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte und Nahrungsmittellieferketten ist eine der wichtigsten Notwendigkeiten strategischer Analysen unter den gegenwärtigen Bedingungen.“

Sie fügte hinzu: „Diese Konferenz wurde mit dem Ziel durchgeführt, die geoökonomischen Potenziale des Landes zu untersuchen und aktive Ansätze zur Bewältigung der gegenwärtigen Situation vorzuschlagen.“