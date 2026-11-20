Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, schrieb Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers, nach den für die USA ungünstigen Entwicklungen beim APEC-Gipfel sowie der politischen Niederlage Trumps infolge seiner Treffen auf seiner persönlichen Seite: Der Gipfel in Shenzhen hatte eine klare Botschaft für die Region: Die USA sind nicht mehr in der Lage, Verbündete gegen Iran zu sammeln.

Mochber fügte hinzu: Trump kam mit vollen Händen leerer Versprechen nach China und ging mit leeren Händen und einer für ihn ungünstigen Erklärung hinaus. Sicherlich ist die Sicherheit des Persischen Golfs und der Straße von Hormus eine rote Linie Irans, die mit den ۷ grundlegenden Bedingungen der Islamischen Republik verwirklicht wird.