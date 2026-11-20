Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Manar berichtete, gingen die Menschen in Bahrain gegen die ungerechten Urteile von Al Chalifa gegen bahrainische Gelehrte auf die Straße.

Die Einwohner von Sitra in Bahrain gingen nach der Verkündung ungerechter Urteile gegen religiöse Gelehrte in Bahrain aus Protest gegen die Unterdrückung durch das bahrainische Regime auf die Straße.

Trotz Sicherheitsunterdrückung setzen die Bahrainer der Insel Sitra ihre Proteste fort, drücken ihre Solidarität mit den Gelehrten aus und betrachten die gegen sie verhängten Urteile als nichtig.

Es sei erwähnt, dass das Al-Chalifa-Regime in Fortsetzung seiner repressiven Politik und unter Missachtung der Volksproteste politische und schwere Urteile gegen mehr als 60 religiöse Gelehrte in Bahrain verhängt hat. Gemäß diesen Urteilen wurden, mit Ausnahme von 4 Personen, die zu 15 Jahren Haft verurteilt wurden, für die übrigen Gelehrten lebenslange Haftstrafen verhängt.