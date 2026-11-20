Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Dschasira berichtete, erklärte Haidar al-Abudi, der Sprecher der irakischen Regierung, dass der Premierminister des Landes betont habe, dass keine Waffe außerhalb der Kontrolle der Regierung stehe.

Unter Hinweis auf die Stationierung von Ersatz Einheiten der Polizei und der „Haschd asch-Schaabi" im Gebiet Dschurf an-Nasr sagte er, dass dieser Prozess ruhig und ohne Probleme verlaufen sei.

Der Sprecher der irakischen Regierung erklärte außerdem, dass die Regierung des Landes sich auf dem Weg der Besserung befinde, da sie einige komplexe Fragen angehe.

Er betonte, dass die Souveränität des Staates auf das gesamte irakische Territorium ausgeweitet werde und dass auch die Kräfte der „Haschd asch-Schaabi" unter dem Kommando des Oberbefehlshabers der Streitkräfte operieren.

Er fuhr fort, dass die irakische Verfassung die Bildung bewaffneter Gruppen außerhalb der Befugnisse der Regierung verbiete.

Zuvor hatten hochrangige irakische Sicherheitsbeamte auf einer Pressekonferenz die Eröffnung eines zentralen Hauptquartiers für Kontrolle und Kommando in Dschurf an-Nasr angekündigt und den Beginn der Stationierung von Ersatz Einheiten der Polizei und der „Haschd asch-Schaabi" in diesem Gebiet bekannt gegeben.