Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb die Botschaft unseres Landes in London in ihrem Account in einem sozialen Netzwerk anlässlich des Weltkindertages: „Kindheit ist ein Recht und darf nicht zum Opfer des Krieges werden."

In dieser Botschaft heißt es: „Für die Mädchen von Minab, deren Leben durch amerikanische Raketen unvollendet blieb. Für die Kinder von Lamerd, deren Volleyballspiel zum letzten Spiel ihres Lebens wurde."

Die iranische Botschaft gedachte auch Zahra Golpayegani, einem 14 Monate alten Kind, das neben ihrem Großvater, dem Märtyrer-Führer Irans, ums Leben kam.

In einem anderen Teil dieser Botschaft wird auf die Lage der Kinder in Gaza hingewiesen, die nach dem Überleben der Bombardierungen des zionistischen Regimes nun mit Kälte, Regen und Überschwemmung ihrer Zeltunterkünfte zu kämpfen haben.

Die iranische Botschaft erwähnte weiterhin Kinder, die durch den Einsatz von Chemiewaffen, die vom deutschen Staat geliefert wurden, durch das Saddam-Regime vergiftet wurden.

Die diplomatische Vertretung unseres Landes betonte abschließend, indem sie allen Kindern, deren Träume unter den Trümmern des Krieges begraben wurden, ihre Ehre erwies, erneut die Notwendigkeit des Schutzes des Rechts der Kinder auf Leben und Kindheit in Sicherheit.