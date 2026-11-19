Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte das Außenministerium unseres Landes in einer Erklärung: Die Nutzung des Territoriums der Länder der Region durch Amerika ist ein Fall von Aggression und macht Iran vollständig berechtigt und befugt zur Verteidigung.

In dieser Erklärung heißt es:

Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran verurteilt aufs Schärfste die aggressiven Handlungen der terroristischen US-Armee gegen Ziele auf unserem Territorium an der Südküste in den vergangenen Tagen. Als Reaktion auf diese aggressiven Handlungen haben die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran im Rahmen des inhärenten Rechts auf legitime Selbstverteidigung und zur Wahrung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität des Landes ihre defensiven und vernichtenden Schläge gegen die Patriot-Luftabwehrsysteme und die Drohnen- und Raketenstartplattformen der US-Armee auf zwei ihrer Stützpunkte in der Region geführt, die Ursprung und Unterstützung der aggressiven Operationen gegen die Islamische Republik Iran waren.