Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, hielt Gholamhossein Darzi, Botschafter und Geschäftsträger der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, vor der Abstimmung über den Resolutionsentwurf mit dem Titel „Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran" eine Rede.

Er sagte: Die Islamische Republik Iran war im vergangenen Jahr mit einer koordinierten Kampagne konfrontiert, die militärische Angriffe, Versuche zur Anstiftung innerer Unruhen und deren Vereinnahmung für bestimmte Ziele, die Anwendung einseitiger Zwangsmaßnahmen und die Verschärfung des wirtschaftlichen Drucks umfasste.

Amerikanische Beamte haben selbst Bemühungen zur Schaffung von Instabilitätsbedingungen und die Verfolgung des Ziels des Sturzes des politischen Systems Irans eingeräumt. Friedliche wirtschaftliche Proteste wurden unter offensichtlicher Einmischung ausländischer Elemente missbraucht und in Gewalt gezogen. Während all dieser Zeit gingen die wichtigsten externen Bedrohungen für das Recht auf Leben und Sicherheit des iranischen Volkes von außerhalb der Landesgrenzen aus.

Dieser Resolutionsentwurf ignoriert alle diese Bedrohungen vollständig; er ignoriert den Tod iranischer Schüler und anderer Zivilisten; er ignoriert die Auswirkungen einseitiger Sanktionen! Stattdessen wiederholt er lediglich unbestätigte Behauptungen, die von Mechanismen vorgebracht wurden, die ohne Zustimmung des betreffenden Staates geschaffen wurden.