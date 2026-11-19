Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, erklärte das Außenministerium des Jemen in einer Erklärung: Wir verurteilen die vom israelischen Feind angekündigte militärische Aggression im Zentrum des Gazastreifens. Der israelische Feind hat durch die Ankündigung des Beginns dieser militärischen Aggression im Zentrum des Gazastreifens das Abkommen von „Scharm el-Scheich" und seine Verpflichtungen gegenüber den Vermittlern vollständig ignoriert.

Sanaa fügte in dieser Erklärung hinzu: Diese israelische Aggression ist Teil einer Kette täglicher Verbrechen und fortwährender Massaker, die gegen das Volk von Gaza verübt werden. Die Trump-Administration ist Komplize der Verbrechen der Zionisten und trägt zusammen mit den Vermittlern die volle Verantwortung für diese Ereignisse.

Das Außenministerium des Jemen fügte hinzu: Wir fordern die sogenannten arabischen und islamischen Koalitionen auf, praktische Maßnahmen zu ergreifen, um diese Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu stoppen. Wir betonen, dass der Jemen die aktuellen Entwicklungen mit größter Sorgfalt beobachtet und bereit ist, seine Pflichten und Verantwortlichkeiten in dieser Hinsicht wahrzunehmen.