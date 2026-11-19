Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, berichteten palästinensische Quellen über den Sturm von 115 zionistischen Siedlern auf die Al-Aksa-Moschee von der Seite Bab al-Maghriba, ihre provokativen Handlungen und die Abhaltung talmudischer Zeremonien unter strengen Maßnahmen der Polizei des zionistischen Feindes.

Diese Quellen wiesen auf die strengen Beschränkungen hin, die von den Besatzungsmilitärs in der Umgebung der Al-Aksa-Moschee und im alten Teil des besetzten Jerusalem verhängt wurden, einschließlich der Errichtung eiserner Barrieren an den Eingängen zu diesem heiligen Ort und der Verhinderung des Zutritts palästinensischer Gläubiger.

Gleichzeitig berichtete der Gouverneur des besetzten Jerusalem über Bewegungen von Gruppen, die als „Heikal" bezeichnet werden.

Dies geschieht, während die Zionisten ein umfangreiches Eindringen am sogenannten jüdischen Chanukka-Fest im Zeitraum vom vierten bis zwölften Dezember des kommenden Jahres anstreben.