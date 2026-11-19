Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, forderte Gholamhossein Hosseininia am Mittwoch auf der Sitzung des Verwaltungsrats der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf unter Hinweis auf das Verbrechen an der Schule „Schadscharat Tayyiba" in Minab und die Tötung von fast 400 Kindern während der jüngsten militärischen Aggression gegen Iran die besondere Aufmerksamkeit dieser Organisation für die Lage der von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder.

In seiner Rede im Rahmen der Erörterung der Follow-up-Thematik der sechsten Weltkonferenz zur Beseitigung der Kinderarbeit erklärte er: Die Weltgemeinschaft ist zusammengekommen, um Kinderarbeit zu bekämpfen, damit jedes Kind statt zu arbeiten im Klassenzimmer anwesend sein kann.

Der Vertreter Irans fügte hinzu: „Heute bitte ich Sie, über die Kinder nachzudenken, die genau dort waren, wo sie sein sollten — hinter dem Schultisch und im Genuss des Rechts auf Bildung."

Hosseininia wies darauf hin, dass einige der Opfer des Verbrechens in Minab erst sieben Jahre alt waren, und sagte: „Dies ist ein Alter, in dem ein Kind noch Häuser mit einer strahlenden Sonne darüber malt und seine einfache Überzeugung darin besteht, dass die Erwachsenen der Welt es beschützen werden."

Er wies auch auf die Tötung von Kindern bei einem Angriff auf eine Sporthalle in der Stadt Lamerd hin und fügte hinzu, dass nach offiziellen Statistiken fast 400 Kinder während der jüngsten illegalen Aggression gegen Iran ihr Leben verloren haben.

Der Vertreter der Islamischen Republik Iran wies im Weiteren auf die katastrophale Lage der Kinder im Gazastreifen hin und erklärte, dass nach Statistiken der Gesundheitsbehörden dieser Region und Berichten der Vereinten Nationen in den letzten drei Jahren mehr als 20.000 Kinder in Gaza getötet wurden.

Er betonte, dass diese Zahlen nicht bloß Statistiken seien, sondern verkürzte Leben, verlorene Zukunftsperspektiven und Familien, die um ihre Angehörigen trauern, zum Ausdruck bringen.