Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, fügte Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister unseres Landes, in einem Fernsehinterview zur Erläuterung seiner Reise nach Oman hinzu: Ich hatte eine sehr gute Reise nach Maskat. Bei dieser Reise führte ich ein fruchtbares Treffen mit meinem omanischen Amtskollegen sowie ein wichtiges Treffen mit dem Sultan von Oman durch.

Er fügte hinzu: Neben den üblichen Gesprächen über die bilateralen Beziehungen erörterten und prüften wir regionale Entwicklungen, einschließlich der amerikanischen Aggression und der Bemühungen zur Verhinderung eines erneuten Aufflammens des Krieges.

Araghtschi betonte: Unsere Ansichten zu diesen Fragen stehen den Ansichten unserer omanischen Freunde nahe.

Der Außenminister sagte: Wir tauschten auch Meinungen über die diplomatische Rolle Omans aus. Oman war das erste Land, das an diesen diplomatischen Bemühungen teilnahm, und wir sind diesem Land dafür dankbar.

Araghtschi fuhr fort: Oman hat stets eine positive Rolle in der regionalen Diplomatie und bei der Konfliktlösung gespielt und spielt diese Rolle weiterhin. Wir glauben, dass diese Bemühungen fortgesetzt werden müssen.

Er sagte: Wir hatten auch einen konstruktiven Dialog über die Schaffung eines neuen unabhängigen regionalen Sicherheitsrahmens, und in der gesamten Region verstärkt sich zunehmend die Auffassung, dass Sicherheit von innen aus der Region selbst und ohne ausländische Einmischung gewährleistet werden muss.

Araghtschi fuhr fort: Wir hielten auch ein trilateralisches Treffen mit dem Außenminister Usbekistans ab. In Anbetracht dessen, dass Usbekistan in Zentralasien und Oman im Persischen Golf liegt und Iran das Bindeglied zwischen diesen beiden Regionen ist, sprachen wir über Transit und Konnektivität.