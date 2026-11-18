Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna betonte Scheich Nasim al-Saidi, Vorsitzender des Exekutivrats der irakischen Nudschaba-Bewegung: Mit Herzen voller Glauben an die göttliche Vorsehung sprechen wir dem Imam der Zeit (möge Gott seine Ankunft beschleunigen), den großen religiösen Autoritäten, den theologischen Seminaren, der geehrten Familie, den Schülern und Anhängern des Verstorbenen sowie allen Gläubigen unser Beileid zum Ableben der hochgeschätzten religiösen Autorität Seiner Heiligkeit Großajatollah Scheich Hussein Wahid Chorassani (möge seine Seele heilig sein) aus.

Er fügte hinzu: Dieser verstorbene Gelehrte widmete sein Leben dem Dienst an den Lehren der Familie des Propheten (Friede sei mit ihnen) und spielte eine herausragende Rolle beim Unterrichten, in der Forschung, beim Verfassen von Werken und bei der Ausbildung von Generationen von Gelehrten und Theologen des Seminars. Ebenso hatte er einen wirksamen Einfluss auf die Verteidigung der Schule der Familie des Propheten, die Wiederbelebung der Riten und den Dienst an den Gläubigen und Waisen.

Al-Saidi betonte: Sein Ableben ist ein großer Verlust für die theologischen Seminare und die islamische Gemeinschaft. Die wissenschaftlichen und geistigen Werke dieser hochgeschätzten religiösen Autorität werden im Gedächtnis und in den Herzen seiner Schüler und Anhänger fortbestehen.