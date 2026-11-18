Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters erkannte der US-Außenminister Marco Rubio in seiner Rede, indem er auf die Veröffentlichung von Berichten über eine mögliche Planung Irans für einen Angriff auf Washington mit einer „schmutzigen Bombe" oder Chemiewaffen hinwies, an, dass es keine Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Bedrohung der US-Hauptstadt gibt.

Er sagte, die US-Geheimdienste prüften täglich mögliche Bedrohungen gegen dieses Land, aber die meisten dieser Berichte seien nicht glaubwürdig und müssten vor jeglichen Schlussfolgerungen überprüft werden.

Der US-Außenminister fügte hinzu, dass Washington die behaupteten Bedrohungen seitens Iran und anderer Gruppen weiterhin ernst nehme.

Rubio kritisierte auch die Offenlegung vertraulicher Informationen durch einige Geheimdienstquellen für die Medien und sagte, er könne keine Details zu dem von CNN veröffentlichten Bericht kommentieren.

Zuvor hatte Mohammed Bagher Ghalibaf, der Sprecher des Islamischen Konsultativrats, unter Hinweis auf die jüngsten Lügen der US-Medien gegen Iran mit Schwerpunkt auf CNN und die Zeitung The New York Times in einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk geschrieben: dieselben Täuschungsoperationen (False Flag) und dieselbe übliche Kriegstreiberei, nur mit neuen Logos!

Er fügte hinzu: Die Glaubwürdigkeit des rechten Flügels ist am Ende und wird nicht mehr gekauft; deshalb wurde die psychologische Operation und die Informationskampagne in Richtung „The New York Times" und „CNN" umgeleitet.

Der Sprecher des Islamischen Konsultativrats merkte an: Dieser Prozess wird mit der Billigung von Larry Ellison vorangetrieben. Die Eroberung und Übernahme der Medien ist in vollem Gange.

Es sei erwähnt, dass Larry Ellison der größte private Geldgeber der verbrecherischen Armee Israels und die prominenteste Figur der Familie Ellison als neue Eigentümer von CNN ist.