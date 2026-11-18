Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitung The Wall Street Journal, dass Hung Cao, der Kandidat für das US-Marineministerium, bei der Anhörung zu seiner Kandidatur im Senat mit Fragen und Kritik von Abgeordneten beider Parteien zu den Folgen des Krieges mit Iran für die militärische Fähigkeit der Marine, die Verringerung der Waffenbestände und die materielle und psychische Lage der Matrosen konfrontiert wurde.

Cao bestätigte, dass die US-Marine aufgrund von Munitionsmangel einige abgelaufene Tomahawk-Raketen nach Änderung des Statuscodes zur Wiederverwendung vorbereitet hat.

Die Senatoren fragten auch nach Berichten über acht Selbstmordversuche auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln, Mangel an Nahrungsmitteln und sanitären Einrichtungen für die Matrosen und die Verlängerung der Seeeinsätze.

Cao enthüllte auch, dass der Kommandant und zwei weitere hochrangige Offiziere des U-Boots USS South Dakota nach einem Vorfall im September abgesetzt wurden und er den Kongress darüber nicht informiert hat.