Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitschrift „The Atlantic", dass „Abdulrahman Muhammad Al-Sayed", der gewählte demokratische Senator aus dem Bundesstaat Michigan, in seinen deutlichen Äußerungen unter Hinweis auf die zerstörerische Rolle Washingtons im Gaza-Krieg betonte: „Wir haben einem Völkermord geholfen, den Tätern Waffen in die Hand gegeben und an diesen Verbrechen mitgewirkt; das ist die Wahrheit."

Unter Hinweis auf die erschütternde Zahl der Märtyrer in Gaza fügte er hinzu, dass mindestens 70.000 Menschen – von denen mindestens die Hälfte Kinder sind – in diesen Verbrechen ihr Leben verloren haben, und dies sei eine Mindestzahl.

Dieser amerikanische Politiker merkte unter Kritik an den Doppelstandards der Washingtoner Staatsmänner an, dass, wenn ein anderes Land solche Gräueltaten begangen hätte, es mit den heftigsten Reaktionen konfrontiert worden wäre.

Al-Sayed hatte zuvor ebenfalls in Äußerungen, unter Kritik am 2,8-Milliarden-Dollar-Verkaufsvertrag von 2.000-Pfund-Bomben an das zionistische Regime, der aus den Steuern der amerikanischen Bürger finanziert wird, die Einstellung dieser Hilfen gefordert und betont: „Eine 2.000-Pfund-Bombe hat noch nie jemanden unterrichtet, niemanden ernährt und keine medizinischen Dienste geleistet; statt Bomben zu schicken, die auf Schulen geworfen werden, sollten diese Mittel für Bildung und Gesundheit innerhalb der USA ausgegeben werden."