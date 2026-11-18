Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RT zeigen die Ergebnisse einer vom Institut Forsa durchgeführten Umfrage, dass 86 Prozent der Deutschen mit der Arbeit der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz unzufrieden sind. Diese Zahl ist der niedrigste registrierte Zufriedenheitswert seit der Bildung seiner Regierung.

Dem Bericht zufolge sind nur 12 Prozent der Teilnehmer mit der Arbeit der deutschen Regierung zufrieden. Selbst unter den Anhängern der Parteien der Regierungskoalition ist eine weitverbreitete Unzufriedenheit zu beobachten, sodass 72 Prozent der Anhänger von CDU und CSU und 77 Prozent der Anhänger der SPD Unzufriedenheit mit der Regierungsarbeit geäußert haben. Zudem gaben 63 Prozent an, dass die internen Differenzen der Regierungskoalition so ermüdend geworden sind, dass sie deren Details nicht mehr verfolgen.

Laut dieser Umfrage halten 62 Prozent der Teilnehmer Friedrich Merz für eine schwache Persönlichkeit, und die Hälfte der Teilnehmer ist ebenfalls der Ansicht, dass die Regierungskoalition nicht in der Lage ist, das Land zu führen.