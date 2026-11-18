Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters betonte Bret Erickson, ein US-Wirtschaftsanalyst, dass die Zeitung New York Times den am 16. November veröffentlichten Artikel gegen iranische Wasserstaudämme löschen müsse.

Er stellte klar, dass die Autoren dieses Artikels versuchen, in der öffentlichen Meinung den Boden dafür zu bereiten, iranische Staudämme und Wasseranlagen der Kategorie der Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck zuzuordnen.

Erickson fügte hinzu, dass solche Maßnahmen einen Vorwand liefern könnten, um einen US-Angriff auf diese Anlagen nach internationalem Recht zu rechtfertigen. Alle Experten, auf die in diesem Artikel verwiesen wurde, haben nach der Veröffentlichung des Berichts öffentlich Stellung bezogen und die Art der Behandlung des Themas und seine Schlussfolgerungen kritisiert.

Er betonte, dass der Versuch, die öffentliche Meinung auf die Akzeptanz von Kriegsverbrechen vorzubereiten, ohne endgültige Beweise vorzulegen und unter Bedingungen, in denen die im selben Bericht zitierten Experten ihn unmittelbar nach der Veröffentlichung kritisieren, ein offensichtliches Fehlen von Aufrichtigkeit und Berufsethik zeigt.