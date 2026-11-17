Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, warnte «Gholamhossein Darzi», Botschafter und Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen: Es ist äußerst besorgniserregend, dass einige Länder, die unbegründete Behauptungen gegen das friedliche Nuklearprogramm unseres Landes erheben und die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation fordern, sich sogar weigern, die beispiellosen aggressiven Handlungen gegen Iran zu verurteilen.

Der Botschafter und Geschäftsträger der Islamischen Republik Iran fügte am Montagabend Ortszeit auf der siebten Tagung der Konferenz zur Schaffung einer Zone frei von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten in New York hinzu: Solche offensichtlichen Doppelstandards untergraben die Glaubwürdigkeit dieser Konferenz und der Grundsätze, zu deren Einhaltung sie verpflichtet ist, ernsthaft.